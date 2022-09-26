Англия — Германия: счет матча 3:3, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(3:3) в матче 6-го тура группы А3 Лиги наций УЕФА.

На 52-й минуте в ворота англичан был назначен пенальти. Мусиала на дриблинге ворвался в английскую штрафную, где получил по ногам от Магуайра.

Илкай Гюндоган с «точки» чётко пробил в правый от себя угол ворот — Поуп не дотянулся до мяча.

На 67-й минуте Вернер разогнал атаку Германии левым краем, добрался практически до штрафной и сделал передачу вдоль линии, а Кай Хаверц исполнил роскошный обводящий удар — мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.

На 72-й минуте англичане отыграли один мяч. Прошёл заброс Джеймса на дальний угол вратарской, где немцы не уследили за Люком Шоу, который обработал мяч грудью и пробил под ногой тер Штегена.

Спустя три минуты счет сравнялся. Сака изящно обыграл защитника и аккуратно выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Мейсон Маунт пробил под самую штангу.

На 83-й минуте пенальти был назначен в ворота сборной Германии — Шлоттербек врезался в Беллингема у линии штрафной, но в её пределах. Гарри Кейн с 11-метровой отметки пробил в девятку, без шансов для тер Штегена.

А на 87-й минуте Гнабри нанёс удар из-за штрафной сборной Англии, Поуп неуклюже отбил мяч перед собой, а набежавший Кай Хаверц добил в цель, оформив дубль.

Сборная Германии с 7 очками заняла 3-е место в группе А3, а Англия замкнула квартет с 3 очками и в следующем сезоне сыграет в Лиге В.