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    Дешам о поражении Франции от Дании: Другие сильные сборные вчера тоже проигрывали

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Дании (0:2) в шестом туре группового этапа Лиги наций.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    Французы заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф Лиги наций.

    «Я не считаю, что это катастрофа. У нас было много моментов, но мы их не реализовали, а также допускали ошибки при выходе из обороны.

    У нас молодая команда, у большинства футболистов отсутствует опыт игры на самом высоком уровне. В данном случае проблема была точно не в тактике.

    Когда при четырех угловых игрок сборной Дании остается в одиночестве, можно играть хоть с тремя, хоть с пятью, хоть с двенадцатью защитниками — без разницы.

    Волноваться не стоит, нам пойдет на пользу возвращение игроков с международным опытом. Беспокоиться не нужно. Я вчера смотрел кое-какие матчи, и у некоторых других сильных команд тоже были поражения.

    Не нужно думать, что мы сильнее всех. Надо бороться. Проигрывать, конечно, неприятно.

    Это напоминание о том, что нас ждет через два месяца. Сейчас мы далеки от самого высокого уровня, он предъявляет самые высокие требования. Я не ищу сегодня оправданий, но важно восстановить все наши силы в ближайшие два месяца», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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