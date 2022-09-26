Дешам о поражении Франции от Дании: Другие сильные сборные вчера тоже проигрывали

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал поражение от(0:2) в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Французы заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф Лиги наций.

«Я не считаю, что это катастрофа. У нас было много моментов, но мы их не реализовали, а также допускали ошибки при выходе из обороны.

У нас молодая команда, у большинства футболистов отсутствует опыт игры на самом высоком уровне. В данном случае проблема была точно не в тактике.

Когда при четырех угловых игрок сборной Дании остается в одиночестве, можно играть хоть с тремя, хоть с пятью, хоть с двенадцатью защитниками — без разницы.

Волноваться не стоит, нам пойдет на пользу возвращение игроков с международным опытом. Беспокоиться не нужно. Я вчера смотрел кое-какие матчи, и у некоторых других сильных команд тоже были поражения.

Не нужно думать, что мы сильнее всех. Надо бороться. Проигрывать, конечно, неприятно.

Это напоминание о том, что нас ждет через два месяца. Сейчас мы далеки от самого высокого уровня, он предъявляет самые высокие требования. Я не ищу сегодня оправданий, но важно восстановить все наши силы в ближайшие два месяца», — приводит слова Дешама RMC Sport.