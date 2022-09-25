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    Нидерланды — Бельгия. Онлайн

    Онлайн-трансляция 6-го тура Лиги наций между сборными Нидерландов и Бельгии

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    Добро пожаловать в Амстердам, где в заключительном туре группового этапа Лиги наций Нидерланды примут Бельгию. Смогут ли подопечные Роберто Мартинеса отобрать первое место у «оранжевых» и выйти в плей-офф? За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Нидерланды

    Подопечные Луи ван Гала уверенно выступают в своей группе, одержав 4 победы в 5-ти матчах. На счету «оранжевых» 13 очков (4 победы и одна ничья) и отрыв от бельгийской сборной, занимающей второе место, составляет три очка. Стоит отметить, что голландцы выиграли все три выездных встречи — с Бельгией (4:1), Уэльсом (2:1) и в крайнем матче с Польшей (2:0). Единственная потеря очков сборной Нидерландов случилась в третьем туре, где голландцы дома разошлись миром с поляками (2:2). Для того, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф следующий летом, сегодня подопечным Луи ван Гала достаточно не проиграть с разницей в три мяча.

    Бельгия

    Бельгийцы идут вторыми с отставанием в три очка от голландцев, но сохраняют теоретические шансы занять первое место и выйти в плей-офф. Единственное поражение в турнире подопечные Роберто Мартинеса потерпели как раз от Нидерландов в первом туре (1:4). В дальнейшем «красные дьяволы» дважды обыграли Польшу (6:1 дома и 1:0 в гостях), а в матчах с Уэльсом набрали 4 очка (ничья в гостях 1:1 и победа дома 2:1). Стоит отметить, что главный тренер команды Роберто Мартинес будет отсутствовать сегодняшнем матче из-за дисквалификации, полученной в концовке встречи против сборной Уэльса.

    Личные встречи

    В первом туре Лиги наций сборная Нидерландов одержала вторую победу над Бельгией за 10 последних матчей. Чаще всего команды предпочитают играть между собой вничью. Так за этот период Нидерланды и Бельгия 6 раз расходились миром, а так же записали в свой актив по две победы каждая.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Бельгия с коэффициентом 2.20.

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