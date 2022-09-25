Нидерланды сыграет на своем поле с Бельгией в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 21:45 мск. Нидерланды — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Голландцам остается совершить последний шаг. Дома «оранжевым» нужно просто не проиграть Бельгии более чем в три мяча.

В пяти матчах Нидерланды добыли четыре победы при одной ничьей. Отметим Мемфиса Депая, забившего три мяча.

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Свой последний поединок голландцы провели успешно. На выезде Нидерланды переиграли поляков (0:2).

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Матчи против Бельгии для команды складываются сложно. До июньской победы голландцы не обыгрывали географических соседей с 1997 года.

Бельгия

Бельгийцам нужно думать исключительно об атаке. Ромелу Лукаку и компания просто обязаны побеждать, если хотят выйти на 1 место.

Неплохо выглядит и Миши Батшуайи. Форвард отличился уже тремя голами в Лиге наций.

В своем последнем матче команда добыла три очка. Бельгия сумела нанести поражение Уэльсу (2:1).

Наверняка в этом матче бельгийцы будут искать свой шанс у ворот хозяев. Весь расчет тренерского штаба гостей лежит на признанных лидеров.

Прогноз и ставка

На победу Нидерландов в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу Бельгии — за 2.70.

Нидерланды не собираются особо рисковать . Бельгия имеет в своем составе классных атакующих исполнителей.

Атака во главе с Левандовски наверняка проявит свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.20.