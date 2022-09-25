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    Забивать будут не все

    Нидерланды — Бельгия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига наций, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Бельгия
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    Нидерланды сыграет на своем поле с Бельгией в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 21:45 мск. Нидерланды — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 25 Сентября 2022 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Бельгия Бельгия
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    Нидерланды

    Голландцам остается совершить последний шаг. Дома «оранжевым» нужно просто не проиграть Бельгии более чем в три мяча.

    В пяти матчах Нидерланды добыли четыре победы при одной ничьей. Отметим Мемфиса Депая, забившего три мяча.

    Коэффициенты матча Нидерланды — Бельгия

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    Свой последний поединок голландцы провели успешно. На выезде Нидерланды переиграли поляков (0:2).

    Все прогнозы на Лигу наций

    Матчи против Бельгии для команды складываются сложно. До июньской победы голландцы не обыгрывали географических соседей с 1997 года.

    Бельгия

    Бельгийцам нужно думать исключительно об атаке. Ромелу Лукаку и компания просто обязаны побеждать, если хотят выйти на 1 место.

    Неплохо выглядит и Миши Батшуайи. Форвард отличился уже тремя голами в Лиге наций.

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    • В своем последнем матче команда добыла три очка. Бельгия сумела нанести поражение Уэльсу (2:1).

    Наверняка в этом матче бельгийцы будут искать свой шанс у ворот хозяев. Весь расчет тренерского штаба гостей лежит на признанных лидеров.

    Прогноз и ставка

    На победу Нидерландов в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу Бельгии — за 2.70.

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    Нидерланды не собираются особо рисковать. Бельгия имеет в своем составе классных атакующих исполнителей.

    Атака во главе с Левандовски наверняка проявит свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.20.

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    Нидерланды — Бельгия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все
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