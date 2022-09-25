Нидерланды
Голландцам остается совершить последний шаг. Дома «оранжевым» нужно просто не проиграть Бельгии более чем в три мяча.
В пяти матчах Нидерланды добыли четыре победы при одной ничьей. Отметим Мемфиса Депая, забившего три мяча.
Коэффициенты матча Нидерланды — Бельгия
Свой последний поединок голландцы провели успешно. На выезде Нидерланды переиграли поляков (0:2).
Матчи против Бельгии для команды складываются сложно. До июньской победы голландцы не обыгрывали географических соседей с 1997 года.
Бельгия
Бельгийцам нужно думать исключительно об атаке. Ромелу Лукаку и компания просто обязаны побеждать, если хотят выйти на 1 место.
Неплохо выглядит и Миши Батшуайи. Форвард отличился уже тремя голами в Лиге наций.
В своем последнем матче команда добыла три очка. Бельгия сумела нанести поражение Уэльсу (2:1).
Наверняка в этом матче бельгийцы будут искать свой шанс у ворот хозяев. Весь расчет тренерского штаба гостей лежит на признанных лидеров.
Прогноз и ставка
На победу Нидерландов в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу Бельгии — за 2.70.
Нидерланды
Атака во главе с Левандовски наверняка проявит свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.20.