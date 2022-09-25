Агент Карраскаля заявил, что Хорхе не вернётся со сборной на ближайшие матчи ЦСКА

, агент полузащитника ЦСКАуказал на то, что игрок не успеет вернуться к матчу Кубка России против «Сочи».

«Нет, Хорхе не сможет вернуться к кубковому матчу с "Сочи", потому что у сборной Колумбии игра 27 числа против сборной Мексики в Северной Америке.

Успеет ли Хорхе вернуться к встрече 11-го тура РПЛ с "Химками"? Рейс из США в Москву очень долгий, плюс пересадка в Стамбуле. Очень сложно приехать и сразу играть. Дорога займет 15 часов, а еще надо учитывать, что 7-8 часов —разница во времени в России и США. Играть 1 октября будет очень сложно», — сказал Родригес «СЭ».

Матч Кубка России ЦСКА — «Сочи» пройдет 28 сентября на стадионе ВЭБ Арена (Москва, Россия). Начало — в 20:00 по московскому времени. Игра 11-го тура РПЛ «Химки» — ЦСКА состоится 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.