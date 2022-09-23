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    В «Локомотиве» рассказали, почему команду возглавляет иностранец

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    Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему клуб не хочет пригласить на пост главного тренера российского специалиста.

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    В настоящее время «Локомотив» возглавляет немец Йозеф Циннбауэр. «Железнодорожники» находятся на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

    «С юридической точки зрения наши тренеры защищены точно так же, как зарубежные. "Локомотив" не отвечает глобально за подготовку тренеров, за это отвечает Российский футбольный союз и академия тренерского мастерства. Внутри нашей системы много российских тренеров, мы видим их потенциал. В РПЛ из 16 команд 12 возглавляют российские специалисты, поэтому я не вижу, что сегодня российские тренеры ограничены в своих возможностях для роста.

    Что касается Йозефа Циннбауэра, то практически то же самое говорили про Марко Николича, когда он приходил в "Локомотив", не был никому известен, хотя имел большой опыт работы. Он добился результатов с "Локомотивом", вошел в историю.

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    • Когда пришел Гисдоль, была программа, которую предложил Рангник. Мы по ней жили. Когда произошел форс‑мажор и Гисдоль уехал из‑за возникшей ситуации, был объективный цейтнот для принятия решения. Я очень надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию, выйти из кризиса, потому что предпосылки по качеству игроков и условиям у нас есть. Если нет, руководство клуба всегда должно иметь варианты на все случаи жизни. Я поддерживаю российских тренеров. Но когда мы обсуждаем лимит, говорим, что должна быть конкуренция. Мы не смотрим на паспорт. И тренеров мы тоже по паспорту не оцениваем.

    По Рангнику шли тяжелые переговоры, тогда было сложно пригласить тренера с именем в Россию. Сейчас это стало гораздо сложнее. Теперь многие берут тренера и рассчитывают на его рост вместе с командой.

    Циннбауэр — опытный тренер, он представил свое видение, когда мы его назначали. Объективно говоря, у нас есть проблемы во всех компонентах игры. Надеюсь, у него получится выправить ситуацию», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

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