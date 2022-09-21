Галактионов: Показали хорошее качество игры в матче с Белоруссией

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал разгромную победу над сверстниками из Белоруссии (6:1) в товарищеском матче.

В составе отечественной молодежки голы забивали Тюкавин, Шитов, Яковлев и Ермаков (дважды).

«Во втором тайме пропустили гол? Я думаю, что большое количество замен сыграло свою роль, потому что основной задачей было дать всем ребятам игровую практику после столь долгого перерыва, потому что сборная давно не собиралась у нас.

И мы очень довольны, что все получилось и что мы добились положительного результата, показали хорошее качество игры.

Конечно, замечания есть, потому что у нас была всего лишь одна тренировка. Наша команда собралась буквально позавчера. Плюс перелет сюда в Белоруссию, в Минск.

У нас еще будет вторая игра со сборной Казахстана. Но мы благодарны ребятам за то отношение, которое они продемонстрировали к игре. Они — большие молодцы!

Ожидания от игры с Казахстаном, как мы и говорили, — дать нашим ребятам игровую практику на международном уровне. Чтобы они проявили себя и показали хорошее качество игры», — заявил Галактионов в эфире телеканала «Матч Премьер».