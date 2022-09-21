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    Галактионов: Показали хорошее качество игры в матче с Белоруссией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии Товарищеские матчи
    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Белоруссии (6:1) в товарищеском матче.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    В составе отечественной молодежки голы забивали Тюкавин, Шитов, Яковлев и Ермаков (дважды).

    «Во втором тайме пропустили гол? Я думаю, что большое количество замен сыграло свою роль, потому что основной задачей было дать всем ребятам игровую практику после столь долгого перерыва, потому что сборная давно не собиралась у нас.

    И мы очень довольны, что все получилось и что мы добились положительного результата, показали хорошее качество игры.

    Конечно, замечания есть, потому что у нас была всего лишь одна тренировка. Наша команда собралась буквально позавчера. Плюс перелет сюда в Белоруссию, в Минск.

    У нас еще будет вторая игра со сборной Казахстана. Но мы благодарны ребятам за то отношение, которое они продемонстрировали к игре. Они — большие молодцы!

    Ожидания от игры с Казахстаном, как мы и говорили, — дать нашим ребятам игровую практику на международном уровне. Чтобы они проявили себя и показали хорошее качество игры», — заявил Галактионов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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