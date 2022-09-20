Почеттино может возглавить «Ниццу»

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
По информации Foot Mercato, аргентинский специалист может возглавить «Ниццу».
Руководство французского клуба недовольно работой Люсьена Фавра. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после восьми туров.
По данным источника, в ближайшие дни Почеттино проведет переговоры с представителями «Ниццы».
Напомним, Почеттино летом покинул «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне парижский клуб под его руководством выиграл чемпионат Франции, но при этом неудачно выступил в Лиге чемпионов, проиграв в 1/8 финала мадридскому «Реалу».