Червиченко не верит, что Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России

Бывший президент «Спартака»высказался о возможной натурализации бразильских игроков «Зенита»

«Не знаю, насколько такое желание может быть связано с налогами. У нас сейчас что россиянин, что бразилец или еще кто‑то платят одинаково. Не уверен, но, может быть, они хотят быть индивидуальными предпринимателями, как это у артистов повелось, а это доступно только гражданам России, чтобы платить 6%. Возможно, такая же ситуация здесь.

Паспортов может быть и два, и три. Для удобства в каких‑то жизненных ситуациях люди берут другие гражданства — ничего невероятно в этом вижу. Но тут вопрос не в том, сколько у кого‑то будет паспортов, а непосредственно в футбольных аспектах: за какую сборную они будут играть? Не думаю, что эти бразильцы, которые получат наши паспорта, будут выступать за нашу команду.

Один раз, конечно, можно поменять спортивное гражданство, но там надо целую эпопею пройти. Не знаю, может быть, просто больше кто‑то для поднятия патриотического настроения забросил это. В принципе я считаю, что нужно разделять комфортное существование и патриотические идеи при получении гражданства.

Одно дело, когда люди хотят поменять страну, жить в другой стране и реализовывать себя там, и другое, когда поменяли для комфорта на пять‑шесть лет и потом вообще об этом забыли. Мы же помним, сколько было танцев с бубнами вокруг получения гражданства Депардье. Мне же кажется, это больше PR‑акция. Не более того», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».