ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТоп-8 футболистов, которые наслаждаются хейтом
  • 14:11
    • Захарян из-за травмы покинул расположение сборной России
  • 13:15
    • Дзагоев подал иск на 2,6 млн рублей из-за просроченного ремонта квартиры
  • 12:43
    • Почеттино может возглавить «Ниццу»
  • 12:21
    • Газизов подал новый иск к Федуну на 365 млн рублей
  • 11:09
    • «Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону
    Все новости спорта

    Червиченко не верит, что Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная России Футбол России РФС РПЛ Зенит
    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможной натурализации бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    Клаудиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо

    «Не знаю, насколько такое желание может быть связано с налогами. У нас сейчас что россиянин, что бразилец или еще кто‑то платят одинаково. Не уверен, но, может быть, они хотят быть индивидуальными предпринимателями, как это у артистов повелось, а это доступно только гражданам России, чтобы платить 6%. Возможно, такая же ситуация здесь.

    Паспортов может быть и два, и три. Для удобства в каких‑то жизненных ситуациях люди берут другие гражданства — ничего невероятно в этом вижу. Но тут вопрос не в том, сколько у кого‑то будет паспортов, а непосредственно в футбольных аспектах: за какую сборную они будут играть? Не думаю, что эти бразильцы, которые получат наши паспорта, будут выступать за нашу команду.

    Один раз, конечно, можно поменять спортивное гражданство, но там надо целую эпопею пройти. Не знаю, может быть, просто больше кто‑то для поднятия патриотического настроения забросил это. В принципе я считаю, что нужно разделять комфортное существование и патриотические идеи при получении гражданства.

  • Жоаозиньо: Малком и Клаудиньо могут взять двойное гражданство и не отказываться от бразильского
  • Читайте по теме

    • Одно дело, когда люди хотят поменять страну, жить в другой стране и реализовывать себя там, и другое, когда поменяли для комфорта на пять‑шесть лет и потом вообще об этом забыли. Мы же помним, сколько было танцев с бубнами вокруг получения гражданства Депардье. Мне же кажется, это больше PR‑акция. Не более того», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй раунд между «Динамо» Минск и «Северсталью» получится таким же событийным?
  • «Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Еще один андердог станет жертвой ЦСКА?
  • «Куньлунь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Светит ли что-нибудь «Витязю» в матче с «Локомотивом»?
  • «Витязь» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.06
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фюрнесс — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Папамихайл — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры