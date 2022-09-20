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    Жоаозиньо: Малком и Клаудиньо могут взять двойное гражданство и не отказываться от бразильского

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    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал новость о том, что полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо в ближайшее время могут получить российские паспорта.

    Жоаозиньо
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    Жоаозиньо

    «Конечно, если они получат гражданство, это будет здорово и для них, и для клуба. Это большой плюс. Клубу станет проще, когда он станет иметь на одного или двух футболистов с российским паспортом больше. Тогда появится возможность приобрести новых легионеров.

    Думаю, в Бразилии к этому отнесутся нормально. Они могут взять двойное гражданство и не отказываться от бразильского.

    Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило. Наверное, у них есть желание долго играть здесь», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

    Жоаозиньо получил паспорт РФ в августе 2016 года.

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