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    Дзагоев: В Казани время идет медленнее

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    Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о своем распорядке дня после перехода в казанский клуб.

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    «Утром подъем в 08:40–09:00. Завтрак. Начало тренировки в "Рубине" в 11:30, но примерно в 10:00 я иду на преактивацию, чтобы подготовить мышцы. Много работаю со стопами. Третий и четвертый дни после игры — нагрузочные, после основной тренировки провожу около часа в зале, чередую силу верха и силу низа.

    После тренажерки — процедуры со сменой холода и тепла (от минус 8 до плюс 50 градусов) и баня небольшими подходами, максимум два раза. На ночь делаю прессотерапию и ванны с английской солью и магнием. Ложусь спать в промежутке с 22 до 23.

    В Москве я готовился с Игорем Степановым — это реабилитолог ЦСКА, он мне очень помог и привел в хорошую физическую форму. Сейчас мы постоянно на связи, варьируем нагрузки. Все упражнения на силу мне составляет Игорь.

    У "Рубина" хорошая база — есть все, что нужно. Пока живу здесь, но скоро сниму квартиру. Если честно, в Казани время как будто идет медленнее. В Москве съездил на тренировку, еще максимум в одно место заехал — и уже восемь вечера, через пару часов спать. Тут же расстояние до центра 15-20 минут, шикарно. Город чистый, красивый — мне нравится», — приводит слова Дзагоева Sport24.

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