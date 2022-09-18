Тренер «Нижнего Новгорода»: Сегодня мы потерпели закономерное поражение

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

«К сожалению, сегодня мы потерпели закономерное поражение. Нацеливали ребят на агрессивные действия, прессинг, давление, но в итоге были недостаточно хороши в этих компонентах. Очень неудачно начали первый тайм, пропустив быстрые атаки... Во второй половине встречи раскрылись за счет замен, старались перестроить игру, немного изменив тактическую схему. Но соперник плотно и компактно действовал по счету, и нам было тяжело вскрывать его оборону.

Наша беспроигрышная серия прервалась, но не надо посыпать голову пеплом. Будем двигаться вперед. Сегодня в расположении команды, появился, наконец, Момо Янсане. Надеемся, что он создаст конкуренцию в линии атаки.» — приводит слова Галактионова «СЭ».

«Оренбург» одержал первую победу на выезде в этом сезоне. С 12 очками клуб поднялся на 12 место в таблице РПЛ.

«Нижний Новгород» оказался позади, но имеет те же 12 баллов, что и соперник.