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    Тренер «Нижнего Новгорода»: Сегодня мы потерпели закономерное поражение

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «К сожалению, сегодня мы потерпели закономерное поражение. Нацеливали ребят на агрессивные действия, прессинг, давление, но в итоге были недостаточно хороши в этих компонентах. Очень неудачно начали первый тайм, пропустив быстрые атаки... Во второй половине встречи раскрылись за счет замен, старались перестроить игру, немного изменив тактическую схему. Но соперник плотно и компактно действовал по счету, и нам было тяжело вскрывать его оборону.

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    • Наша беспроигрышная серия прервалась, но не надо посыпать голову пеплом. Будем двигаться вперед. Сегодня в расположении команды, появился, наконец, Момо Янсане. Надеемся, что он создаст конкуренцию в линии атаки.» — приводит слова Галактионова «СЭ».

    «Оренбург» одержал первую победу на выезде в этом сезоне. С 12 очками клуб поднялся на 12 место в таблице РПЛ.

    «Нижний Новгород» оказался позади, но имеет те же 12 баллов, что и соперник.

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