«Ростов» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче уже на первой минуте открыли хозяева. Миронов сделал тонкий пас низом в самарскую штрафную, Байрамян зацепился за линию офсайда и пробил мимо вратаря в ближний угол ворот.
На 12-й минуте Пиняев получил мяч у угла ростовской штрафной, прошёл вдоль линии и шикарным ударом с правой попал в дальнюю девятку.
На 66-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Полоз пытался сделать передачу поближе к самарским воротам, а Бейл поднял руку, в которую мяч и попал.
Сам Дмитрий Полоз не совсем удачно пробил с 11-метровой отметки, но мощно — мяч от рук Ломаева залетел под перекладину.
«Ростов» набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-м месте (10 очков).
В следующем туре «Ростов» 2 октября сыграет в гостях с лидером чемпионата — «Зенитом». «Крылья Советов» 3 октября примут на своем поле «Краснодар».