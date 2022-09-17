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    «Ростов» дома обыграл «Крылья Советов»

    «Ростов» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» потерпели гостевое поражение от «Ростова» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Счет в матче уже на первой минуте открыли хозяева. Миронов сделал тонкий пас низом в самарскую штрафную, Байрамян зацепился за линию офсайда и пробил мимо вратаря в ближний угол ворот.

    На 12-й минуте Пиняев получил мяч у угла ростовской штрафной, прошёл вдоль линии и шикарным ударом с правой попал в дальнюю девятку.

    На 66-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Полоз пытался сделать передачу поближе к самарским воротам, а Бейл поднял руку, в которую мяч и попал.

    Сам Дмитрий Полоз не совсем удачно пробил с 11-метровой отметки, но мощно — мяч от рук Ломаева залетел под перекладину.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Крылья Советов 2:1
    Голы: 1:0 Bayramyan K. (1'), 1:1 Pinyaev S. (12') Ростов: Bayramyan K. (Ntumba A., 80'), Chernov E., Glebov D., Komlichenko N. (Golenkov E., 73'), Melekhin V., Mironov A. (Shchetinin K., 61'), Osipenko M. (Prokhin D., 73'), Pesjakov S., Poloz D. (Melnikov S., 81'), Silyanov A., Utkin D. Крылья Советов: Bijl G., Evgenyev R., Ezhov R., Glushenkov M. (Khubulov V., '), Gorshkov Y., Kovalenko A. (Shitov V., 87'), Lomaev I., Pinyaev S. (Cirkovic A., 68'), Rahmanovic A. (Tsypchenko D., 86'), Soldatenkov A., Yakuba D. (Vityugov M., 68') Предупреждения: Pinyaev S. (31'), Soldatenkov A. (36'), Evgenyev R. (74'), Silyanov A. (76'), Chernov E. (80')

    «Ростов» набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-м месте (10 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Ростов» 2 октября сыграет в гостях с лидером чемпионата — «Зенитом». «Крылья Советов» 3 октября примут на своем поле «Краснодар».

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