Гайич: Мы создали много моментов, но не смогли забить «Торпедо»

Защитниквысказал мнение о поражении от(0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

«Мы создали много моментов, но не смогли забить. Немного потеряли концентрацию и пропустили гол. Когда ты не забиваешь, ты не можешь выиграть.

Что случилось с Дивеевым? Увидим. Нужно провести осмотр, чтобы понять, что случилось. Пока неизвестно.

Между "Зенитом" и ЦСКА пока это три очка. Посмотрим, как сыграет "Зенит". Чтобы соревноваться с ними, нужно побеждать.

Мы не смогли сделать этого сегодня. Но впереди еще много матчей. Шансы на чемпионство? Да, они есть у каждого», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 10 матчах.