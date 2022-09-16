ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исмаэль БеннасерКалюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • 08:31
    • Месси сыграет за сборную Аргентины в сентябрьских матчах
  • 08:09
    • Сборная Казахстана рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией
    Все новости спорта

    Комличенко: Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. Я разделяю гнев Карпина

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов РПЛ Футбол России Болельщики
    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по поводу введения Fan ID.

    Николай Комличенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Комличенко

    «Очевидно, что Fan ID ударил по "Ростову" сильнее всего. На наших матчах всегда фантастическая поддержка.

    Я понимаю фанатов ― люди отстаивают свою позицию, причём консолидировано. Я часто общался с болельщиками ― мы их понимаем, они нас, но никто ничего не может сделать.

  • Капитан «Ростова» готов поддержать флешмоб с участием футболистов против Fan ID
  • Читайте по теме

    • Я разделяю гнев Глебова и Карпина. Однозначно высказываются все. Потому что всем очевидно, что это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам, которые теряют деньги. Посмотри на цифры.

    Никто не понимает плюсов этой истории», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Майнц» одержит домашнюю победу
  • «Майнц» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • СКА еще раз влепит «Динамо» крупную партию голов?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Вернется ли «Астон Вилла» на победный путь?
  • «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.83
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Галатасарай — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры