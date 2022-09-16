Комличенко: Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. Я разделяю гнев Карпина

Нападающий «Ростова»высказался по поводу введения

«Очевидно, что Fan ID ударил по "Ростову" сильнее всего. На наших матчах всегда фантастическая поддержка.

Я понимаю фанатов ― люди отстаивают свою позицию, причём консолидировано. Я часто общался с болельщиками ― мы их понимаем, они нас, но никто ничего не может сделать.

Я разделяю гнев Глебова и Карпина. Однозначно высказываются все. Потому что всем очевидно, что это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам, которые теряют деньги. Посмотри на цифры.

Никто не понимает плюсов этой истории», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».