Капитан «Ростова» готов поддержать флешмоб с участием футболистов против Fan ID

«Думаю, это больная тема для всех. Сами все видите. Сколько сегодня пришло? 11 тысяч? Учитывая, как "Ростов" сейчас идет в таблице, плюс матч со "Спартаком". Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху.
5-7 тысяч на таких стадионах... Мы можем на "Олимпе" играть, вот и все.
Fan ID — это для меня непонятно. Зачем моему ребенку, которому два года, делать Fan ID? Что моя дочь может сделать на стадионе? Просто даже если логически подумать.
Давайте попробуем сделать какой-то флешмоб. Предлагайте идеи. Если все клубы будут "за", то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат. Я не знаю.
То, что 10 тысяч человек приходят, — это катастрофа. Для клуба, для футбола, для игроков. Одно дело, когда ты играешь, а на стадионе 30-40 тысяч человек, когда ты, условно, отдохнуть не можешь, вы с партнерами не слышите друг друга.
Понятно, что слышно, как нас поддерживают, но это совсем не то», — приводит слова Глебова YouTube-канал «Вышли!».