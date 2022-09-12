Капитан «Ростова» готов поддержать флешмоб с участием футболистов против Fan ID

Капитан «Ростова»заявил, что готов участвовать во флешмобе клубов РПЛ против Fan ID.

«Думаю, это больная тема для всех. Сами все видите. Сколько сегодня пришло? 11 тысяч? Учитывая, как "Ростов" сейчас идет в таблице, плюс матч со "Спартаком". Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху.

5-7 тысяч на таких стадионах... Мы можем на "Олимпе" играть, вот и все.

Fan ID — это для меня непонятно. Зачем моему ребенку, которому два года, делать Fan ID? Что моя дочь может сделать на стадионе? Просто даже если логически подумать.

Давайте попробуем сделать какой-то флешмоб. Предлагайте идеи. Если все клубы будут "за", то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат. Я не знаю.

То, что 10 тысяч человек приходят, — это катастрофа. Для клуба, для футбола, для игроков. Одно дело, когда ты играешь, а на стадионе 30-40 тысяч человек, когда ты, условно, отдохнуть не можешь, вы с партнерами не слышите друг друга.

Понятно, что слышно, как нас поддерживают, но это совсем не то», — приводит слова Глебова YouTube-канал «Вышли!».