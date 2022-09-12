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    Капитан «Ростова» готов поддержать флешмоб с участием футболистов против Fan ID

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    Капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что готов участвовать во флешмобе клубов РПЛ против Fan ID.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Думаю, это больная тема для всех. Сами все видите. Сколько сегодня пришло? 11 тысяч? Учитывая, как "Ростов" сейчас идет в таблице, плюс матч со "Спартаком". Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху.

    5-7 тысяч на таких стадионах... Мы можем на "Олимпе" играть, вот и все.

    Fan ID — это для меня непонятно. Зачем моему ребенку, которому два года, делать Fan ID? Что моя дочь может сделать на стадионе? Просто даже если логически подумать.

    Давайте попробуем сделать какой-то флешмоб. Предлагайте идеи. Если все клубы будут "за", то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат. Я не знаю.

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    • То, что 10 тысяч человек приходят, — это катастрофа. Для клуба, для футбола, для игроков. Одно дело, когда ты играешь, а на стадионе 30-40 тысяч человек, когда ты, условно, отдохнуть не можешь, вы с партнерами не слышите друг друга.

    Понятно, что слышно, как нас поддерживают, но это совсем не то», — приводит слова Глебова YouTube-канал «Вышли!».

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