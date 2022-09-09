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    Акинфеев о Fan ID: Фанаты ЦСКА сказали, что будут бойкотировать до упора

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу введения паспорта болельщика, из-за которого фанаты многих клубов РПЛ отказываются посещать матчи.

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    «Болельщики — это праздник футбола. Сейчас ты приезжаешь на стадион, останавливают автобус, заходит человек и 10 минут ходит по автобусу [проверяет Fan ID]. Для меня это вообще непонятно. Ты вроде футболист, приехал на стадион, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: "Может, еще карманы вывернуть?".

    Но болельщики — это основной момент. Я склонен к тому, что рано или поздно это должно разрешиться. Болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола. Когда у тебя полные трибуны (50, 60 тысяч), как в Питере, например, то вообще другая игра совершенно. Пускай даже 70 тысяч болеют против тебя, но это кайф.

    Я общался с ребятами из фанатских группировок ЦСКА. Они сказали, что до упора не будут посещать матчи. Без них, конечно, скучно, грустно и невесело совсем.

    Спортивные мероприятия должны быть полностью открыты. Фанатов я понимаю по одной простой причине. Любой человек не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные, а кто-то может посчитать это оскорбительным», — сказал Акинфеев в новом выпуске «Коммент.Шоу».

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