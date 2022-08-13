Соболев о Fan ID: На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» — как в театре

Александр Соболев Фото: spartak.com
Как известно, для посещения матчей РПЛ болельщикам теперь нужно оформлять Fan ID.
«Театр… На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе.
Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все "охают" и "ахают" — как в театре.
Недавно смотрел игру "Ростова" с "Оренбургом". В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло четыре с половиной тысячи зрителей. Когда такое было?
Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде…», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».