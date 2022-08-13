Соболев о Fan ID: На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» — как в театре

Нападающий «Спартака»признался, что ему не нравится атмосфера на стадионах после введения Fan ID.

Как известно, для посещения матчей РПЛ болельщикам теперь нужно оформлять Fan ID.

«Театр… На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе.

Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все "охают" и "ахают" — как в театре.

Недавно смотрел игру "Ростова" с "Оренбургом". В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло четыре с половиной тысячи зрителей. Когда такое было?

Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде…», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».