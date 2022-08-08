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    Аршавин: Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с Путиным может решить вопрос

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    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался за временную отмену Fan ID.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Майкой там прикрыли один сектор. Скоро все майки больше и больше придется шить, чтобы закрывать проплешины. На самом деле это большая проблема. В Ростове мы привыкли видеть 30-40 тысяч.

    Сейчас мы понимаем, что не самое лучше время мы переживаем. Это могло бы быть отдушиной. Это мог быть праздник футбола. Как в Суперкубке, когда 80 тысяч пришло. И сейчас бы футбол наоборот сплачивал людей, доставлял им удовольствие.

    После того, как ввели Fan ID, этот закон... В принципе пока он работает против футбола. И я не вижу выхода.

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    • Те, кто его придумал, сидят слишком высоко. Они не пойдут к президенту и не скажут: "Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали. Давайте-ка все вернем". Обычному люду не достучаться. Думаю, только "Прямая линия" с президентом [России Владимиром Путиным] может решить этот вопрос.

    Когда ему зададут вопрос напрямую, попросят изменить решение. Думаю, он может пойти людям навстречу. И сделать так, чтобы Fan ID либо смягчили, либо убрали на какое-то время.

    Потому что это точно работает не только против людей, которые не могут или не хотят прийти на стадион, но и против клубов, которые не могут заработать денег», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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