Пиоли: «Милан» заслужено обыграл «Динамо» Загреб

Главный тренер «Милана»подвел итоги победного матча над «Динамо» Загреб (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это еще один позитивный шаг. Я сказал своим игрокам, что мы заслужили победу в матче Лиге чемпионов. Фанаты это заслужили. А мы можем еще лучше — не пропускать, забивать больше.

Наши выступления зависят от нас, а не от наших соперников. Конечно, против топ-команд мы должны будем поднять планку», — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА.

Подопечные Стефано Пиоли набрали четыре очка о возглавили таблицу группу E, команда Анте Чачича с тремя баллами располагается на второй строчке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре «Милан» отправится в гости к английскому «Челси», а «Динамо» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом». Обе игры состоятся 5 октября.