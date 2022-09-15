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    Пиоли: «Милан» заслужено обыграл «Динамо» Загреб

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Милан Динамо Загреб
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги победного матча над «Динамо» Загреб (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Это еще один позитивный шаг. Я сказал своим игрокам, что мы заслужили победу в матче Лиге чемпионов. Фанаты это заслужили. А мы можем еще лучше — не пропускать, забивать больше.

    Наши выступления зависят от нас, а не от наших соперников. Конечно, против топ-команд мы должны будем поднять планку», — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА.

    Подопечные Стефано Пиоли набрали четыре очка о возглавили таблицу группу E, команда Анте Чачича с тремя баллами располагается на второй строчке.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «Милан» отправится в гости к английскому «Челси», а «Динамо» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом». Обе игры состоятся 5 октября.

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