«Шериф» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

Молдавскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Эриксен на подступах к штрафной обработал мяч и прострелил на Джейдона Санчо, который технично ушёл в сторону от защитника и роскошным ударом попал в правый нижний угол с рикошетом от штанги.

На 38-й минуте был назначен пенальти в ворота «Шерифа» — Кпозо в подкате в центральной части своей штрафной снёс Дало, который первым был на мяче.

Криштиану Роналду без особых затей пробил на средней высоте прямо по центру, чего оказалаось вполне достаточно для гола, поскольку Коваль заранее прыгнул вправо от себя.

Футбол. Лига Европы. Группа E Шериф — Манчестер Юнайтед 0:2 Голы: 0:1 Джейдон Санчо (17'), 0:2 Криштиану Роналду (пенальти) (39') Шериф: Maksym Koval, Armel Junior Zohouri, Gaby Kiki, Степан Раделич, Patrick Kpozo, Cedric Badolo, Мусса Куабу, Mouhamed Diop, Rasheed Ibrahim Akanbi (Фелипе Визеу, 73'), Ияйи Белив Атимвен (Mudasiru Salifu, 81'), Абу Уаттара (Пернамбуко, 73') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Энтони Эланга, 81'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Antony Santos (Alejandro Garnacho Ferreyra, 90'), Кристиан Эриксен, Scott Mctominay (Каземиро, 46'), Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес (Гарри Магуайр, 89'), Рафаэль Варан, Диогу Далот (Люк Шоу, 70'), Давид де Хеа Предупреждения: Patrick Kpozo (38'), Ияйи Белив Атимвен (63')

В другом матче группы Е испанский «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над кипрской «Омонией» — 2:1.

Баски открыли счет на 30-й минуте — отличился полузащитник Андер Гевара.

На 72-й минуте форвард гостей Бруно сравнял счет, но спустя 8 минут норвежский нападающий Александр Сёрлот вывел испанский клуб вперед.

Футбол. Лига Европы. Группа E Реал Сосьедад — Омония 2:1 Голы: 1:0 Андер Гевара (30'), 1:1 Бруно Фелипе (72'), 2:1 Александр Сёрлот (80') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Alex Sola (Андони Горосабель, 75'), Ариц Элустондо, Игор Субельдия, Diego Rico Salguero, Ильяраменди, Андер Гевара, Микель Мерино, Брайс Мендес, Jon Karrikaburu, Мохамед-Али Чо Омония: Карим Ансарифард (Бруно Фелипе, 65'), Mix Diskerud (Фотис Папулис, 65'), Морету Кассаман (Charalampos Charalampous, 13'), Лойзос Лойзу, Фуад Баширу, Nikolas Panagiotou, Fotios Kitsos, Эктор Юсте (Адам Ланг, 50'), Неманья Милетич, Парис Псалтис (Adam Matthews, 65'), Фабиано Предупреждения: Mix Diskerud (2'), Фуад Баширу (83'), Игор Субельдия (87'), Адам Ланг (90')

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в группе Е и вышел на второе место с тремя очками. Столько же баллов у «Шерифа», который идет на третьей строчке.

«Реал Сосьедад» одержал победу в двух матчах Лиги Европы и идет на первом месте в группе Е с 6 очками. «Омония» потерпела второе поражение и занимает последнее место, кипрский клуб не набрал ни одного очка.

Календарь и таблица Лиги Европы

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к кипрской «Омонии», а «Шериф» примет дома испанский «Реал Сосьедад». Обе игры состоятся 6 октября.