Тренер «Торпедо»: Внутри команды нет паники — это вселяет уверенность

Тренерпрокомментировал победу над(3:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Эмоции, конечно, положительные. Давно хотели почувствовать их. Дело в работе — у нового тренера были свои требования. Сейчас есть приятные ощущения от того, что команда их приняла.

Какой настрой сейчас в команде? Все довольно неплохо работают. Внутри команды нет паники — это вселяет уверенность.

Задача состоит в том, чтобы выигрывать в каждом матче и улучшать взаимодействие на поле. Необходимо усердно работать и продолжать двигаться вперед.

Игорь Лебеденко вспомнил молодость? Я бы не стал так говорить. Все голы в матче были красивыми. Давно хотели забить и наконец-то реализовали свои моменты.

Выходим с одними мыслями — не важно какой соперник: "Зенит", "Краснодар", "Ростов" — со всеми выходили и думали только об одном: нужно играть в свой футбол и побеждать.

Каким бы сильным ни был наш соперник, настрой всегда один — победа», — сказал Гордеев Sport24.

В группе D Кубка России «Торпедо» занимает 3-е место с 3 набранными очками. В РПЛ московский клуб занимает последнюю строчку с 1 баллом на счету.