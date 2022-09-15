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    Тренер «Торпедо»: Внутри команды нет паники — это вселяет уверенность

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    Тренер «Торпедо» Андрей Гордеев прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Андрей Гордеев
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    Андрей Гордеев

    «Эмоции, конечно, положительные. Давно хотели почувствовать их. Дело в работе — у нового тренера были свои требования. Сейчас есть приятные ощущения от того, что команда их приняла.

    Какой настрой сейчас в команде? Все довольно неплохо работают. Внутри команды нет паники — это вселяет уверенность.

    Задача состоит в том, чтобы выигрывать в каждом матче и улучшать взаимодействие на поле. Необходимо усердно работать и продолжать двигаться вперед.

    Игорь Лебеденко вспомнил молодость? Я бы не стал так говорить. Все голы в матче были красивыми. Давно хотели забить и наконец-то реализовали свои моменты.

    Выходим с одними мыслями — не важно какой соперник: "Зенит", "Краснодар", "Ростов" — со всеми выходили и думали только об одном: нужно играть в свой футбол и побеждать.

    Каким бы сильным ни был наш соперник, настрой всегда один — победа», — сказал Гордеев Sport24.

    В группе D Кубка России «Торпедо» занимает 3-е место с 3 набранными очками. В РПЛ московский клуб занимает последнюю строчку с 1 баллом на счету.

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