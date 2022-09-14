Терзич: «Ман Сити» является фаворитом в борьбе за титул ЛЧ уже многие годы

Главный тренер дортмундской «Боруссии»оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в Лиге чемпионов.

«"Ман Сити" стал еще более опасным благодаря Эрлингу Холанну, их команда была очень качественной даже без него. Они являются фаворитами в борьбе за титул уже многие годы.

Они создали эту команду за последнее десятилетие, они почти не теряют игроков, но улучшают состав год за годом. На этот раз у них есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — цитирует специалиста Kicker.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Боруссия» встретятся во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 14 сентября.