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    Корниленко: Рады, что обыграли самую сильную команду в РПЛ при своих болельщиках

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (2:0) во 2-м туре группового этапа Кубка России.

    Сергей Корниленко
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    Сергей Корниленко

    «Хороший кубковый матч. Интересная игра. Думаю, она понравилась болельщикам. В первую очередь мы рады тому, что победили при своих болельщиках. Давно не было домашних побед.

    Доволен также тем, что в этой игре смогли поучаствовать те футболисты, у которых не так много игровой практики, и новички.

    Кого могут выделить из футболистов? Выделить хочется всю команду. Сегодня коллектив был объединен одной целью. Хотелось бы порадоваться за Диму Цыпченко, потому что он забил хороший гол и отдал голевую передачу.

    Как нам удалось обыграть "Зенит"? Это вопрос к тренерскому штабу. "Зенит" считается на данный момент самой сильной командой в нашем чемпионате.

    Сегодня был кубковый матч, и у них была ротация. Так сложилось, что мы выиграли. Мы этому очень рады. Поздравляю всех болельщиков!» — сказал Корниленко Sport24.

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