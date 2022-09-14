Корниленко: Рады, что обыграли самую сильную команду в РПЛ при своих болельщиках

Спортивный директорпрокомментировал домашнюю победу над(2:0) во 2-м туре группового этапа Кубка России.

«Хороший кубковый матч. Интересная игра. Думаю, она понравилась болельщикам. В первую очередь мы рады тому, что победили при своих болельщиках. Давно не было домашних побед.

Доволен также тем, что в этой игре смогли поучаствовать те футболисты, у которых не так много игровой практики, и новички.

Кого могут выделить из футболистов? Выделить хочется всю команду. Сегодня коллектив был объединен одной целью. Хотелось бы порадоваться за Диму Цыпченко, потому что он забил хороший гол и отдал голевую передачу.

Как нам удалось обыграть "Зенит"? Это вопрос к тренерскому штабу. "Зенит" считается на данный момент самой сильной командой в нашем чемпионате.

Сегодня был кубковый матч, и у них была ротация. Так сложилось, что мы выиграли. Мы этому очень рады. Поздравляю всех болельщиков!» — сказал Корниленко Sport24.