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    «Интер» обыграл «Викторию Пльзень», у Джеко гол и ассист

    «Виктория» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал гостевую победу над чешской «Викторией Пльзень» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Счет в матче на 20-й минуте открыли гости. Госенс откликнулся на заброс из глубины, Корреа получил пас в штрафной и выкатил мяч на Эдина Джеко, который технично пробил в дальний нижний угол.

    На 60-й минуте чехи остались в меньшинстве. Павел Буха тянулся к мячу, но влетел шипами в голеностоп Барелле. Жёлтая карточка, которая после просмотра ВАР превратилась в прямую красную.

    А на 70-й минуте Джеко ускорился по центру и сделал пас вразрез, Дензел Думфрис на скорости влетел в штрафную и аккуратно перебросил Станека.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Виктория Пльзень — Интер 0:2
    Голы: 0:1 Эдин Джеко (20'), 0:2 Дензел Дюмфрис (71') Виктория Пльзень: Jindrich Stanek, Ludek Pernica, Lukas Hejda, Vaclav Jemelka, Milan Havel (Либор Голик, 77'), Pavel Bucha, Лукаш Кальвах (Modou Birame N'Diaye, 76'), Ян Сикора (Эрик Йирка, 72'), Adam Vlkanova (Ales Cermak, 84'), Tomas Chory (Fortune Akpan Bassey, 72'), Джон Москера Интер: Хоакин Корреа (Лаутаро Мартинес, 73'), Эдин Джеко, Робин Гозенс, Генрих Мхитарян (Хакан Чалханоглу, 73'), Марсело Брозович (Кристьян Аслани, 84'), Николо Барелла (Роберто Гальярдини, 73'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Danilo D`Ambrosio, 64'), Франческо Ачерби, Милан Шкриньяр, Андре Онана Предупреждения: Ян Сикора (12'), Лукаш Кальвах (15'), Vaclav Jemelka (22'), Алессандро Бастони (61'), Роберто Гальярдини (78') Удаление: Pavel Bucha (62')

    «Интер» набрал 3 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы C. «Виктория» с 0 баллов осталась на последней, 4-й, позиции.

    4 октября «Интер» примету «Барселону», а «Виктория» в тот же день сыграет в гостях с «Баварией».

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