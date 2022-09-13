ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план
  • 19:31
    • Гол и ассист Гладышева помогли «Динамо» обыграть «Ахмат» в Кубке России
  • 19:05
    • Кейн и Ришарлисон сыграют в атаке «Тоттенхэма» со «Спортингом»
    Все новости спорта

    Гол и ассист Гладышева помогли «Динамо» обыграть «Ахмат» в Кубке России

    «Динамо» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ахмат Динамо
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Гладышев выполнил разрезающую передачу в штрафную «Ахмата», Федор Смолов зацепился за линию офсайда, чуть продвинулся вперёд и прицельно пробил в дальний угол ворот.

    Гости отыгрались спустя семь минут. Ильин сделал скидку чуть назад на радиус штрафной, Олейникову в касание пробить не дали, но Иван улучшил позицию и низом направил мяч в дальний угол ворот.

    А на 31-й минуте Лесовой в атаке по центру исполнил пас в штрафную «Ахмата», Ярослав Гладышев на скорости подхватил мяч, обыграл вышедшего голкипера и поразил пустые ворота.

    Футбол. Россия. Кубок
    Динамо — Ахмат 2:1
    Голы: 1:0 Smolov F. (11'), 1:1 Oleynikov I. (17'), 2:1 Gladyshev Y. (31') Динамо: Leshchuk I., Dasa E., Fernandez R., Gladyshev Y., Kutitsky A., Laxalt D. (Skopintsev D., 61'), Lesovoy D., Moumi Ngamaleu N., Normann M. (Fomin D., 25'), Sazonov S., Smolov F. (Tyukavin K., 60') Ахмат: Oparin M., Bogosavac M., Folmer K., Iljin V. (Troshechkin A., 46'), Kamilov V., Karapuzov V., Konate M. (Agalarov H., 66'), Oleynikov I., Sadulaev L. (Berisha B., 65'), Semenov A. (Bystrov M., 46'), Zhuravlev Y. (Shvets A., 46') Предупреждения: Bystrov M. (55'), (89')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовски поставит на колени «Баварию»
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
  • Результативный первый тайм
  • «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Очередная коллизия «фармацевтов»?
  • «Байер» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры