«Динамо» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Гладышев выполнил разрезающую передачу в штрафную «Ахмата», Федор Смолов зацепился за линию офсайда, чуть продвинулся вперёд и прицельно пробил в дальний угол ворот.
Гости отыгрались спустя семь минут. Ильин сделал скидку чуть назад на радиус штрафной, Олейникову в касание пробить не дали, но Иван улучшил позицию и низом направил мяч в дальний угол ворот.
А на 31-й минуте Лесовой в атаке по центру исполнил пас в штрафную «Ахмата», Ярослав Гладышев на скорости подхватил мяч, обыграл вышедшего голкипера и поразил пустые ворота.
Футбол. Россия. Кубок
Динамо — Ахмат 2:1
Голы: 1:0 Smolov F. (11'), 1:1 Oleynikov I. (17'), 2:1 Gladyshev Y. (31') Динамо: Leshchuk I., Dasa E., Fernandez R., Gladyshev Y., Kutitsky A., Laxalt D. (Skopintsev D., 61'), Lesovoy D., Moumi Ngamaleu N., Normann M. (Fomin D., 25'), Sazonov S., Smolov F. (Tyukavin K., 60') Ахмат: Oparin M., Bogosavac M., Folmer K., Iljin V. (Troshechkin A., 46'), Kamilov V., Karapuzov V., Konate M. (Agalarov H., 66'), Oleynikov I., Sadulaev L. (Berisha B., 65'), Semenov A. (Bystrov M., 46'), Zhuravlev Y. (Shvets A., 46') Предупреждения: Bystrov M. (55'), (89')