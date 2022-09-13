«Динамо» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над грозненским(2:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Гладышев выполнил разрезающую передачу в штрафную «Ахмата», Федор Смолов зацепился за линию офсайда, чуть продвинулся вперёд и прицельно пробил в дальний угол ворот.

Гости отыгрались спустя семь минут. Ильин сделал скидку чуть назад на радиус штрафной, Олейникову в касание пробить не дали, но Иван улучшил позицию и низом направил мяч в дальний угол ворот.

А на 31-й минуте Лесовой в атаке по центру исполнил пас в штрафную «Ахмата», Ярослав Гладышев на скорости подхватил мяч, обыграл вышедшего голкипера и поразил пустые ворота.