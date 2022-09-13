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    Бериша: У меня были предложения из России, Турции и с Ближнего Востока

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    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, почему решил продлить контракт с грозненским клубом.

    Бернард Бериша
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    Бернард Бериша

    «Я был очень рад подписать новый контракт. И хочу сказать спасибо президенту, клубу и всем, кто принимал в этом участие. Я решил остаться, потому что здесь мне очень комфортно и все нравится, поэтому я больше пяти лет играю за "Ахмат".

    Было, конечно, много предложений, но, поговорив с семьей и все взвесив, я решил остаться в Грозном.

    По словам моего агента, были предложения со стороны других российских клубов. Но в основном меня звали в Турцию и в команды с Ближнего Востока. Но я сам принял решение остаться в "Ахмате".

    Так что как только мы обо всем договорились, я подписал новый контракт и очень счастлив. Это уже мой родной клуб. Меня здесь ценят, и с моей стороны только уважение ко всем, кто работает с командой. В том числе и поэтому я решил остаться», — приводит слова Бериши «Матч ТВ».

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