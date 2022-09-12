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    Федотов остался доволен дебютным матчем новичка ЦСКА Роши

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о дебютном матче новичка «армейской» команды Виллиана Роши.

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    Напомним, Роши впервые вышел в составе ЦСКА в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «армейцев».

    «С "Краснодаром" Роша отыграл уверенно. Показал спокойную, интеллектуальную игру, хорошо оказывал давление. Когда забивали четвёртый гол, именно Роша выполнил передачу на Ивана Облякова, который эффектно обработал мяч и отпасовал Адольфо Гайчу.

    Процесс адаптации защитника продолжается, но уже сейчас можно сказать, что мы не ошиблись. Перед тем как принять решение, внимательно следили за футболистом, изучали его игру», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

    Напомним, контракт Роши с ЦСКА подписан до конца сезона-2024/2025 с опцией продления ещё на один год.

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