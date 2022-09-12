Федотов остался доволен дебютным матчем новичка ЦСКА Роши

Главный тренер ЦСКАподелился мнением о дебютном матче новичка «армейской» команды

Напомним, Роши впервые вышел в составе ЦСКА в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «армейцев».

«С "Краснодаром" Роша отыграл уверенно. Показал спокойную, интеллектуальную игру, хорошо оказывал давление. Когда забивали четвёртый гол, именно Роша выполнил передачу на Ивана Облякова, который эффектно обработал мяч и отпасовал Адольфо Гайчу.

Процесс адаптации защитника продолжается, но уже сейчас можно сказать, что мы не ошиблись. Перед тем как принять решение, внимательно следили за футболистом, изучали его игру», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, контракт Роши с ЦСКА подписан до конца сезона-2024/2025 с опцией продления ещё на один год.