Стало известно, когда сборная России отправится в Бишкек на матч с Киргизией

Российский футбольный союз и тренерский штаб сборнойопределили график подготовки сборной к товарищескому матчу с

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сборная России сыграет с Киргизией 24 сентября Фото: rfs.ru

С 19 по 22 сентября футболисты национальной команды будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.

Сборная России сыграет с Киргизией 24 сентября в Бишкеке. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.

Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Подробный график подготовки сборной России к матчу с Киргизией можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.