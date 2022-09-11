В «Краснодаре» выступили с резким заявлением по поводу матча с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара»выступил с жёсткой критикой работы арбитрав матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4), а так же руководство смущает ситуация с выставленными коэффициентами букмекерами на этот матч.

«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят 2-3 места в таблице, коэффициент на победу "Краснодара" составляет 7,5 (например, на линии "Фонбет") и, при этом, за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, поняли сразу, что игра будет непростой.

И игра это подтвердила. Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае — не видя нарушения, во втором — назначая пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА а потом уже касание с вратарём. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать, налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить. И снова столичный клуб и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат.

Мы чётко фиксируем что ничего не меняется. Когда "Краснодар" встречается со столичными клубами, очень часто появляются не футбольные факторы, влияющие на результат.

Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — "Краснодар" и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После девяти туров «армейцы» набрали 20 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» с 17 очками находятся на 3-м месте.

В следующем туре москвичи проведут гостевой поединок с «Торпедо», а «чёрно-зелёные» на своей арене примут «Химки».