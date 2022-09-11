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    «Монако» с Головиным переиграл «Лион»

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    В матче 7-го тура чемпионата Франции «Монако» одержал домашнюю победу над «Лионом» со счетом 2:1.

    «Монако»
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    «Монако»

    В составе победителей отличились Бенуа Бадиашиле и Гильермо Марипан. Гол «Лиона» на счету Карла Токо Экамби.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел полный матч.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Лион 2:1
    Голы: 1:0 Бенуа Бадьяшиль (55'), 2:0 Гильермо Марипан (63'), 2:1 Карл Токо Экамби (81') Монако: Александр Нюбель, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан (Маланг Сарр, 68'), Бенуа Бадьяшиль, Vanderson (Рубен Агилар, 72'), Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Каю Энрике, Крепин Дьятта (Желсон Мартинш, 87'), Брил Эмболо (Виссам Бен-Йеддер, 86'), Александр Головин (Исмаил Якобс, 86') Лион: Карл Токо Экамби, Александр Ляказетт, Тете, Корентин Толиссо (Ромен Февр, 83'), Johann Lepenant (Жефф Рен-Аделед, 75'), Максанс Какере (Мусса Дембеле, 62'), Николас Тальяфико, Кастелло Люкеба, Тьяго Мендес (Райан Шерки, 75'), Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждения: Кастелло Люкеба (65'), Александр Ляказетт (79'), Александр Головин (86')

    «Монако» набрал 11 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» остался на пятой строчке (13 очков).

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