«Хетафе» одолел «Реал Сосьедад»

В матче 5-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу над— 2:1.

На 14-й минуте в ворота «Сосьедада» был назначен пенальти, но Борха Майораль не умел его реализовать.

Счет в добавленное к первому тайму время открыли хозяева — отличился турецкий нападающий Энес Унал.

А на 48-й минуте Унал ассистировал полузащитнику Карлесу Аленье, который удвоил преимущество «Хетафе».

Спустя две минуты Брайс Мендес отыграл один мяч, но уйти от поражения баски не сумели.