«Хетафе» одолел «Реал Сосьедад»

На 14-й минуте в ворота «Сосьедада» был назначен пенальти, но Борха Майораль не умел его реализовать.
Счет в добавленное к первому тайму время открыли хозяева — отличился турецкий нападающий Энес Унал.
А на 48-й минуте Унал ассистировал полузащитнику Карлесу Аленье, который удвоил преимущество «Хетафе».
Спустя две минуты Брайс Мендес отыграл один мяч, но уйти от поражения баски не сумели.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Реал Сосьедад 2:1
Голы: 1:0 Энес Унал (45 + 5'), 2:0 Карлос Аленья (48'), 2:1 Брайс Мендес (50') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Домингуш Дуарте, Стефан Митрович, Pedro Gaston Alvarez Sosa, Fabrizio German Angileri (Хуан Иглесиас, 53'), Карлос Аленья (Мунир Эль-Хаддади, 70'), Angel Algobia (Хайме Сеоане, 60'), Неманья Максимович, Энес Унал, Борха Майораль (Порту Кристиан, 70') Реал Сосьедад: Александр Сёрлот (Jon Karrikaburu, 82'), Садик Умар (Мохамед-Али Чо, 38'), Take, Беньят Туррьентес (Брайс Мендес, 46'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Айэн Муньос, Хон Пачеко, Игор Субельдия, Alex Sola (Андони Горосабель, 70'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Карлос Аленья (41'), Хуан Иглесиас (56'), Андони Горосабель (74'), Дамиан Суарес (86'), Домингуш Дуарте (90 + 5')