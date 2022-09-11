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    «Хетафе» одолел «Реал Сосьедад»

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    В матче 5-го тура чемпионата Испании «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» — 2:1.

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    На 14-й минуте в ворота «Сосьедада» был назначен пенальти, но Борха Майораль не умел его реализовать.

    Счет в добавленное к первому тайму время открыли хозяева — отличился турецкий нападающий Энес Унал.

    А на 48-й минуте Унал ассистировал полузащитнику Карлесу Аленье, который удвоил преимущество «Хетафе».

    Спустя две минуты Брайс Мендес отыграл один мяч, но уйти от поражения баски не сумели.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Реал Сосьедад 2:1
    Голы: 1:0 Энес Унал (45 + 5'), 2:0 Карлос Аленья (48'), 2:1 Брайс Мендес (50') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Домингуш Дуарте, Стефан Митрович, Pedro Gaston Alvarez Sosa, Fabrizio German Angileri (Хуан Иглесиас, 53'), Карлос Аленья (Мунир Эль-Хаддади, 70'), Angel Algobia (Хайме Сеоане, 60'), Неманья Максимович, Энес Унал, Борха Майораль (Порту Кристиан, 70') Реал Сосьедад: Александр Сёрлот (Jon Karrikaburu, 82'), Садик Умар (Мохамед-Али Чо, 38'), Take, Беньят Туррьентес (Брайс Мендес, 46'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Айэн Муньос, Хон Пачеко, Игор Субельдия, Alex Sola (Андони Горосабель, 70'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Карлос Аленья (41'), Хуан Иглесиас (56'), Андони Горосабель (74'), Дамиан Суарес (86'), Домингуш Дуарте (90 + 5')
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