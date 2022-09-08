Консейсау: «Порту» незаслуженно проиграл «Атлетико»

Главный тренер «Порту»дал комментарий после проигранного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

«Это была очень позитивная игра со стороны моих игроков. Мы смогли свести на нет всю скорость соперника. В первом тайме я слышал свист стадиона, потому что мы нейтрализовали все источники опасности, которые могли нам навредить.

Я думаю, что сегодняшний результат не отражает игру. Мы заслужили уехать отсюда с победой, ничья уже была бы плохим результатом, но в итоге мы проиграли», — цитирует Консейсау Eleven Sports.

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В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Порту» 13 сентября. «Байер» в этот же день примет «Атлетико».