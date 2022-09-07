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    Эск-тренер «Торпедо»: С приходом Геркуса все стало рушиться на глазах

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    Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев рассказал, как изменилась ситуация в клубе после назначения Ильи Геркуса на пост президента.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «У нас была хорошая коммуникация — с Денисом Масловым и спортивным директором Максимом Ляпиным. Эти люди делали многое для команды, что скрыто от глаз болельщиков и специалистов.

    Мы всегда чувствовали их поддержку и могли положиться на них в любых вопросах, но когда зашел Геркус, то уже пошел другой процесс. Все пошло совсем в другую сторону.

    Какие-то другие цели, наверное, ставились. Та команда, которая по частичкам собиралась, это тоже почувствовала. Стало понятно, под кого это приход. Все стало рушиться на глазах.

    С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус — ребята не понимали, что с ними будет. Становилось очевидно, что грядут перемены. Все в команде это чувствовали», — приводит слова Лосева «Чемпионат».

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