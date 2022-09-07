Эск-тренер «Торпедо»: С приходом Геркуса все стало рушиться на глазах

Бывший тренер московского «Торпедо»рассказал, как изменилась ситуация в клубе после назначенияна пост президента.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Илья Геркус Фото: fclm.ru

«У нас была хорошая коммуникация — с Денисом Масловым и спортивным директором Максимом Ляпиным. Эти люди делали многое для команды, что скрыто от глаз болельщиков и специалистов.

Мы всегда чувствовали их поддержку и могли положиться на них в любых вопросах, но когда зашел Геркус, то уже пошел другой процесс. Все пошло совсем в другую сторону.

Какие-то другие цели, наверное, ставились. Та команда, которая по частичкам собиралась, это тоже почувствовала. Стало понятно, под кого это приход. Все стало рушиться на глазах.

С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус — ребята не понимали, что с ними будет. Становилось очевидно, что грядут перемены. Все в команде это чувствовали», — приводит слова Лосева «Чемпионат».