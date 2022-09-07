Тренер сборной Киргизии: Против России выставим боевой состав и будем играть на победу

Главный тренер сборной Киргизиирассказал, чего ждет от товарищеского матча против команды России.

Контрольная игра состоится в Бишкеке 24 сентября. Для сборной России этот матч станет первым в 2022 году.

«Изначально мы искали соперников на эти даты среди команд уровня первой корзины Азиатской конфедерации. Наша федерация вела переговоры с разными странами, но у всех календарь расписан.

Потом начали рассматривать возможность сыграть с кем‑то из Европы, а как только появился вариант со сборной Россией, я, конечно, его одобрил. Это будет очень хорошая проверка для нас, так как российская команда очень высокого уровня.

Мы второй раз в истории вышли на Кубок Азии, так что нам как раз нужны сильные соперники. Это то, что нужно. Для нас это отличная возможность.

Думаю, будет аншлаг, конечно же. На Японию, Австралию, Казахстан у нас всегда полные трибуны. На Россию тем более соберется. У нас в целом народ любит футбол, почти всегда максимальная посещаемость, но на такие матчи — особенно.

Мы не делим обычно матчи на официальные и неофициальные. Да, эта встреча будет товарищеской. Но если она даже не засчитывается в рейтинг ФИФА, то собираться на нее будем как на официальную.

Конечно, выставим боевой состав и будем играть на победу, как и в любом другом матче. Что получится — уже другой вопрос.

Однако у нас не так много возможностей играть с желаемыми оппонентами и столько, сколько мы хотим. Так что, если планы иногда совпадают с реальностью, мы этим пользуемся максимально.

У нас нет деления на резервный состав и основной, поэтому не собираемся кого‑то специально придерживать на лавке, таких экспериментов у нас нет никогда.

Ну и не стоит забывать, что любой футболист и тренер хочет выигрывать», — заявил Крестинин в интервью «Матч ТВ».

Сборная Киргизии занимает 95-е место в рейтинге ФИФА. Команда России располагается на 35-й позиции.