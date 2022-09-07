«Атлетико» — «Порту»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 81-й минуте гости остались в меньшинстыве. Мехди Тареми по центру ворвался в штрафную площадь соперника, нашёл контакт с Витселем и упал как подкошенный. Арбитр показывает нападающему карточку за симуляцию, а она для него стала второй.

На второй добавленной минуте Корреа вдоль линии штрафной отыграл на Марио Эрмосо, который пробил по воротам «Порту», а мяч рикошетом от Жоау Мариу перелетел голкипера Кошту.

А на шестой добавленной минуте в ворота «матрасников» был назначен пенальти — Эрмосо сыграл рукой в штрафной.

Матеус Урибе пробил низом в правый от себя угол, Облак угадал направление удара, но мяч в итоге от его руки юркнул в уголок.

На 10-й добавленной минуте угловой на левом фланге заработали хозяева, Лемар навесил в штрафную площадь «Порту» на ближнюю штангу. Последовала скидка от Витселя на дальнюю штангу, и Антуан Гризманн буквально с метра вогнал мяч в сетку.

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур Атлетико (Испания) — Порту (Португалия) 2:1 (0:0, 2:1) Голы: 1:0 — 90 Эрмосо, 1:1 — 90, пенальти Урибе, 2:1 — 90 ГризманнАтлетико: Облак, Молина (де Пауль, 46), Витцель, Хименес, Рейнилду, Карраско (Лемар, 46), Коке, Сауль (Гризманн, 61), Льоренте, Мората (Эрмосо, 68), Жоау Феликс (Корреа, 71)Порту: Диогу Кошта, Пепе, Карму, Сануси, Отавио (Бруну Кошта, 77), Урибе, Эуштакиу, Пепе (Жоау Мариу, 62), Тареми, Эванилсон (Тони Мартинес, 78), Галено (Габриэл Верон, 88)Предупреждения: Пепе (53), Коке (56), Урибе (68), Тареми (71), Эрмосо (90)Удаление: Тареми (82)

Группа В: 1. «Атлетико» — 3 очка, 2. «Брюгге» — 3, 3. «Байер» — 0, 4. «Порту» — 0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Порту» 13 сентября. «Байер» 13-го числа примет «Атлетико».