«Атлетико» — «Порту»: счет матча 2:1, обзор голов

На 81-й минуте гости остались в меньшинстыве. Мехди Тареми по центру ворвался в штрафную площадь соперника, нашёл контакт с Витселем и упал как подкошенный. Арбитр показывает нападающему карточку за симуляцию, а она для него стала второй.
На второй добавленной минуте Корреа вдоль линии штрафной отыграл на Марио Эрмосо, который пробил по воротам «Порту», а мяч рикошетом от Жоау Мариу перелетел голкипера Кошту.
А на шестой добавленной минуте в ворота «матрасников» был назначен пенальти — Эрмосо сыграл рукой в штрафной.
Матеус Урибе пробил низом в правый от себя угол, Облак угадал направление удара, но мяч в итоге от его руки юркнул в уголок.
На 10-й добавленной минуте угловой на левом фланге заработали хозяева, Лемар навесил в штрафную площадь «Порту» на ближнюю штангу. Последовала скидка от Витселя на дальнюю штангу, и Антуан Гризманн буквально с метра вогнал мяч в сетку.
Группа В: 1. «Атлетико» — 3 очка, 2. «Брюгге» — 3, 3. «Байер» — 0, 4. «Порту» — 0.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Порту» 13 сентября. «Байер» 13-го числа примет «Атлетико».