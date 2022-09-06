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    Геркус: Три пенальти для «Ростова» — абсолютное достижение начинающего арбитра

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    Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Ростова» (0:1) в восьмом туре РПЛ высмеял решения главного арбитра матча.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Ростов» выиграл благодаря голу с пенальти в компенсированное время. При этом команда Валерия Карпина реализовала одиннадцатиметровый только с третьей попытки. Егор Бабурин справился с двумя ударами, но арбитр Ян Бобровский каждый раз просил перебить из-за выхода голкипера за линию ворот.

    «Надеюсь, матч вам понравился, доставил вам эмоции. Думаю, мы поставили рекорд, и вы еще долго не увидите, чтобы два раза перебивали пенальти. Это абсолютное достижение начинающего арбитра. Надеюсь, в будущем арбитра ФИФА. Думаю, он и 4 раза кому-то даст перебить. Я бы на его месте не останавливался.

    Я бы еще за каждое нарушение давал желтую карточку. К концу бы доигрывали человек по 7. Зато он бы показал всем, как правильно.

    Будем ли мы обращаться в ЭСК? Да мы даже не в ЭСК, а в другой орган. Вот думаем, в какой. Ну такого не видели никогда. Это за гранью нашего опыта. Я вот теперь не знаю, куда обращаться.

    Что делать дальше команде, у которой 1 набранное очко? Работать на тренировках, не жаловаться на судей», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

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