Геркус: Три пенальти для «Ростова» — абсолютное достижение начинающего арбитра

Президент «Торпедо»после поражения от(0:1) в восьмом туре РПЛ высмеял решения главного арбитра матча.

«Ростов» выиграл благодаря голу с пенальти в компенсированное время. При этом команда Валерия Карпина реализовала одиннадцатиметровый только с третьей попытки. Егор Бабурин справился с двумя ударами, но арбитр Ян Бобровский каждый раз просил перебить из-за выхода голкипера за линию ворот.

«Надеюсь, матч вам понравился, доставил вам эмоции. Думаю, мы поставили рекорд, и вы еще долго не увидите, чтобы два раза перебивали пенальти. Это абсолютное достижение начинающего арбитра. Надеюсь, в будущем арбитра ФИФА. Думаю, он и 4 раза кому-то даст перебить. Я бы на его месте не останавливался.

Я бы еще за каждое нарушение давал желтую карточку. К концу бы доигрывали человек по 7. Зато он бы показал всем, как правильно.

Будем ли мы обращаться в ЭСК? Да мы даже не в ЭСК, а в другой орган. Вот думаем, в какой. Ну такого не видели никогда. Это за гранью нашего опыта. Я вот теперь не знаю, куда обращаться.

Что делать дальше команде, у которой 1 набранное очко? Работать на тренировках, не жаловаться на судей», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».