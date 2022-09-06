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    «Бенфика» переиграла «Маккаби» из Хайфы на старте группового этапа ЛЧ

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    Лиссабонская «Бенфика» одержала домашнюю победу над израильским «Маккаби Хайфа» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Алекс Гримальдо с левого фланга исполнил передачу в штрафную, Рафа Силва выскочил из-за спины защитников и внешней стороной стопы переправилт мяч в дальний угол.

    А спустя пять минут Гримальдо подобрал мяч перед штрафной после выноса от Сека, подработал под левую и по замысловатой траектории с рикошетом от перекладины направил снаряд точно в «девятку».

    Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур
    Бенфика (Португалия) — Маккаби Хайфа (Израиль) 2:0 (0:0, 2:0)
    Голы: 1:0 — 49 Рафа Силва, 2:0 — 54 ГримальдоБенфика: Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 79), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 79), Флорентину, Фернандес, Нерес (Эурснес, 65), Гонсалу Рамуш (Муса, 46)Маккаби Хайфа: Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Сек (Подгоряну, 67; Менахем, 78), Хазиза, Шери, Лави, Аль-Фаз (Абу-Фани, 32), Давид (Ацили, 46), Пьерро (Рукавица, 78)Предупреждения: Гонсалу Рамуш (44), Лави (59), Сек (63)

    Группа Н: 1. «Бенфика» — 3 очка, 2. ПСЖ — 3, 3. «Ювентус» — 0, 4. «Маккаби Хайфа» — 0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре ЛЧ «ПСЖ» отправится в гости к израильскому «Маккаби Хайфа», а «Ювентус» примет дома португальскую «Бенфику». Обе игры состоятся 14 сентября.

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