«Бенфика» переиграла «Маккаби» из Хайфы на старте группового этапа ЛЧ

Лиссабонскаяодержала домашнюю победу над израильским(2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Алекс Гримальдо с левого фланга исполнил передачу в штрафную, Рафа Силва выскочил из-за спины защитников и внешней стороной стопы переправилт мяч в дальний угол.

А спустя пять минут Гримальдо подобрал мяч перед штрафной после выноса от Сека, подработал под левую и по замысловатой траектории с рикошетом от перекладины направил снаряд точно в «девятку».

Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур Бенфика (Португалия) — Маккаби Хайфа (Израиль) 2:0 (0:0, 2:0) Голы: 1:0 — 49 Рафа Силва, 2:0 — 54 ГримальдоБенфика: Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 79), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 79), Флорентину, Фернандес, Нерес (Эурснес, 65), Гонсалу Рамуш (Муса, 46)Маккаби Хайфа: Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Сек (Подгоряну, 67; Менахем, 78), Хазиза, Шери, Лави, Аль-Фаз (Абу-Фани, 32), Давид (Ацили, 46), Пьерро (Рукавица, 78)Предупреждения: Гонсалу Рамуш (44), Лави (59), Сек (63)

Группа Н: 1. «Бенфика» — 3 очка, 2. ПСЖ — 3, 3. «Ювентус» — 0, 4. «Маккаби Хайфа» — 0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре ЛЧ «ПСЖ» отправится в гости к израильскому «Маккаби Хайфа», а «Ювентус» примет дома португальскую «Бенфику». Обе игры состоятся 14 сентября.