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    Анчелотти: «Реал» с уважение отнесется к «Селтику»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это будет тяжелый матч. Как и мы, "Селтик" набрал хорошую форму и показывает очень интенсивный футбол. Мы готовы хорошо начать групповой этап. "Селтик" показывает классный футбол, и мы относимся к нему с уважением, как и к двум другим командам группы.

    Все мы можем вспомнить, что случилось в прошлом году с "Шерифом". На групповых этапах всегда были сюрпризы, и я думаю, борьба в нашей группе будет очень ровной», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

    Матч «Селтик» — «Реал» пройдет сегодня, 6 сентября и начнется в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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