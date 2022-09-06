Анчелотти: «Реал» с уважение отнесется к «Селтику»

Главный тренер «Реала»высказался о предстоящем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика».

«Это будет тяжелый матч. Как и мы, "Селтик" набрал хорошую форму и показывает очень интенсивный футбол. Мы готовы хорошо начать групповой этап. "Селтик" показывает классный футбол, и мы относимся к нему с уважением, как и к двум другим командам группы.

Все мы можем вспомнить, что случилось в прошлом году с "Шерифом". На групповых этапах всегда были сюрпризы, и я думаю, борьба в нашей группе будет очень ровной», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Матч «Селтик» — «Реал» пройдет сегодня, 6 сентября и начнется в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.