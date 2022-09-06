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    «Сливочные» начнут без увертюр

    «Селтик» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига чемпионов, 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Реал»
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    Тони Кроос
    «Селтик» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Селтик» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 06 Сентября 2022 года
    Селтик
  • Лига чемпионов. Группа F
    •  Селтик 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Селтик»

    «Кельты» в своем чемпионате стартовали очень убедительно. В 6 турах команда набрала максимальных 18 очков.

    Причем минувший тур для команды получился блестящим. «Селтик» переиграл своего извечного конкурента «Рейнджерс» со счетом 4:0.

    Коэффициенты матча Селтик — Реал Мадрид

  • 1
  • 5.20
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    В 6 матчах чемпионата Шотландии «кельты» наколотили 25 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила только раз.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Селтик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Родные стены явно погонят команду в атаку.

    «Реал» Мадрид

    Старт в Примере у мадридцев получился продуктивным. 4 победы в 4 матчах при 11 забитых мячах — вполне неплохая диспозиция.

    В минувшем туре чемпионата «Реал» Мадрид добыл сложную викторию. Дома «сливочные» одолели «Бетис» (2:1).

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    • Лидеры команды тоже на месте. Карим Бензема до сих пор поражает высокой эффективностью в атаке.

    В этом поединке «Реал» Мадрид явно настроен на победу. Ресурсы для ее достижения у испанцев имеются.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Селтика» — за 5.00.

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    «Селтик» выглядит явно слабее мадридцев.

    «Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    Атака мадридцев должна быстро найти бреши в обороне хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Селтик» — «Реал»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» начнут без увертюр
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