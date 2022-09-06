«Селтик» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Селтик» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

«Кельты» в своем чемпионате стартовали очень убедительно. В 6 турах команда набрала максимальных 18 очков.

Причем минувший тур для команды получился блестящим. «Селтик» переиграл своего извечного конкурента «Рейнджерс» со счетом 4:0.

Коэффициенты матча Селтик — Реал Мадрид 1 5.20 X 4.30 2 1.60 Ставка

В 6 матчах чемпионата Шотландии «кельты» наколотили 25 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила только раз.

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«Селтик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Родные стены явно погонят команду в атаку.

«Реал» Мадрид

Старт в Примере у мадридцев получился продуктивным. 4 победы в 4 матчах при 11 забитых мячах — вполне неплохая диспозиция.

В минувшем туре чемпионата «Реал» Мадрид добыл сложную викторию. Дома «сливочные» одолели «Бетис» (2:1).

Лидеры команды тоже на месте. Карим Бензема до сих пор поражает высокой эффективностью в атаке.

В этом поединке «Реал» Мадрид явно настроен на победу. Ресурсы для ее достижения у испанцев имеются.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Селтика» — за 5.00.

«Селтик» выглядит явно слабее мадридцев.

«Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать с первых минут матча .

Атака мадридцев должна быстро найти бреши в обороне хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме с коэффициентом 2.10.