«Селтик»
«Кельты» в своем чемпионате стартовали очень убедительно. В 6 турах команда набрала максимальных 18 очков.
Причем минувший тур для команды получился блестящим. «Селтик» переиграл своего извечного конкурента «Рейнджерс» со счетом 4:0.
Коэффициенты матча Селтик — Реал Мадрид
В 6 матчах чемпионата Шотландии «кельты» наколотили 25 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила только раз.
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«Селтик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Родные стены явно погонят команду в атаку.
«Реал» Мадрид
Старт в Примере у мадридцев получился продуктивным. 4 победы в 4 матчах при 11 забитых мячах — вполне неплохая диспозиция.
В минувшем туре чемпионата «Реал» Мадрид добыл сложную викторию. Дома «сливочные» одолели «Бетис» (2:1).
Лидеры команды тоже на месте. Карим Бензема до сих пор поражает высокой эффективностью в атаке.
В этом поединке «Реал» Мадрид явно настроен на победу. Ресурсы для ее достижения у испанцев имеются.
Прогноз и ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Селтика» — за 5.00.
«Селтик» выглядит явно слабее мадридцев.
«Реал» Мадрид
Атака мадридцев должна быстро найти бреши в обороне хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме с коэффициентом 2.10.