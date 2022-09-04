Гальтье: «ПСЖ» было важно победить в преддверии Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ»высказался о матче 6-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (3:0).

«Это была очень важная победа, второй выездной матч на неделе. Это была игра в преддверии Лиги чемпионов, которая состоится через три дня, поэтому важно было оставаться собранными и не давать нашим соперникам особых надежд.

Игра в большинстве, очевидно, стала огромным преимуществом. Мы довольно быстро забили второй гол, это позволило мне руководить командой так, как я хотел.

Ротация? Помимо травмы Витиньи, который получил сильный удар по колену, я смог сделать то, что хотел и что планировал, так что в целом все хорошо», — цитирует Гальтье официальный сайт клуба.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1 с 16 очками. У «Нанта» 6 очков и 10-я строчка.