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    Юран: «Спартаку» необходимо усиление, чтобы навязать конкуренцию «Зениту»

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сравнил составы «Спартака» и «Зенита» накануне «Дерби двух столиц» в рамках восьмого тура РПЛ.

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    «Петербуржцы обладают большим опытом. В матчах с красно-белыми они неизменно действуют с позиции силы и уверенности в себе.

    А у москвичей за чемпионство боролись единицы. Золото в 2017-м брали Роман Зобнин, Георгий Джикия, Александр Селихов и Квинси Промес.

    Отсюда вопрос: как молодёжь Абаскаля справится с поставленной задачей? Одно дело — противостоять среднему сопернику, а другое — гегемону.

    Плюс, на мой взгляд, в "Зените" собраны более квалифицированные и мастеровитые исполнители. Очевидно, москвичам необходимо усиление, чтобы навязать конкуренцию», — заявил Юран RT.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на второй строчке.

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