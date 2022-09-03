Юран: «Спартаку» необходимо усиление, чтобы навязать конкуренцию «Зениту»

Бывший главный тренерсравнил составынакануне «Дерби двух столиц» в рамках восьмого тура РПЛ.

«Петербуржцы обладают большим опытом. В матчах с красно-белыми они неизменно действуют с позиции силы и уверенности в себе.

А у москвичей за чемпионство боролись единицы. Золото в 2017-м брали Роман Зобнин, Георгий Джикия, Александр Селихов и Квинси Промес.

Отсюда вопрос: как молодёжь Абаскаля справится с поставленной задачей? Одно дело — противостоять среднему сопернику, а другое — гегемону.

Плюс, на мой взгляд, в "Зените" собраны более квалифицированные и мастеровитые исполнители. Очевидно, москвичам необходимо усиление, чтобы навязать конкуренцию», — заявил Юран RT.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на второй строчке.