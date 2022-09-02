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    Селюк: Такие игроки, как Урунов, никому не нужны

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    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал бывшего полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

    Остон Урунов
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    Остон Урунов

    Сообщалось, что после расторжения контракта со «Спартаком» Урунов может продолжить карьеру в «Урале».

    «Не понимаю, почему вы интересуетесь футболистом, который нигде не играл. Какие у него перспективы? Вернуться к Газизову к "Уфу".

    Понятно, что Газизов с кем‑то договорится. Всё шито белыми нитками. Кому нужен Урунов? Ну, пойдёт в "Урал". Когда он перешёл в "Спартак", то у него зарплата была не по заслугам. Сейчас как минимум решен вопрос с содержанием "Уфы". Они всё время плачут, что нет денег. Урунов никому не нужен. Таких футболистов полно.

    "Спартак" избавился от ненужной ноши? Зарплата Урунова в "Уфе" была 5 тысяч, а в "Спартак" пришёл за 600 тысяч евро. В десять раз увеличили зарплату, потому что всем Газизов руководил. А теперь Газизов спрашивает, почему его уволили, обижается, судится», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

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