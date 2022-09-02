Урунов может перейти в «Урал»

Остон Урунов Фото: globallookpress.com
«Мы, когда подпишем футболиста, сразу дадим информацию на нашем сайте от пресс службы. Пока ничего не подписано. Не о чем еще говорить.
Когда будет официальное объявление от клуба? Пока мы Остона не подписали. Может завтра, может в воскресенье. В общем, в ближайшие дни. Когда подпишем, выложим.
Точно ли будет подписан контракт с футболистом? Есть селекционный отдел и тренерский штаб, и если они скажут, что он нам интересен и поможет нашей команде, то будем разговаривать», — приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Уруновым.
«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.