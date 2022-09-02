Урунов может перейти в «Урал»

Бывший полузащитник «Спартака»может продолжить карьеру в. Об этом сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

«Мы, когда подпишем футболиста, сразу дадим информацию на нашем сайте от пресс службы. Пока ничего не подписано. Не о чем еще говорить.

Когда будет официальное объявление от клуба? Пока мы Остона не подписали. Может завтра, может в воскресенье. В общем, в ближайшие дни. Когда подпишем, выложим.

Точно ли будет подписан контракт с футболистом? Есть селекционный отдел и тренерский штаб, и если они скажут, что он нам интересен и поможет нашей команде, то будем разговаривать», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Уруновым.

«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.