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    Урунов может перейти в «Урал»

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    Бывший полузащитник «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в «Урале». Об этом сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

    Остон Урунов
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    Остон Урунов

    «Мы, когда подпишем футболиста, сразу дадим информацию на нашем сайте от пресс службы. Пока ничего не подписано. Не о чем еще говорить.

    Когда будет официальное объявление от клуба? Пока мы Остона не подписали. Может завтра, может в воскресенье. В общем, в ближайшие дни. Когда подпишем, выложим.

    Точно ли будет подписан контракт с футболистом? Есть селекционный отдел и тренерский штаб, и если они скажут, что он нам интересен и поможет нашей команде, то будем разговаривать», — приводит слова Иванова Sport24.

    Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Уруновым.

    «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

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