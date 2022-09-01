ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Драма на «Энфилде». «Ливерпуль» разбил сердце «Ньюкасла», вырвав победу на 98-й минуте
  • 10:35
    • Бернарду Силва: Я остаюсь в «Манчестер Сити»
  • 10:07
    • Экс-форвард «Ростова» перейдет в клуб Сильвио Берлускони
  • 07:49
    • Медведев — в третьем круге US Open
  • 07:00
    • Хачанов пробился в третий круг US Open
    Все новости спорта

    Ле Таллек рассказал, почему не побоялся вернуться в Россию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Торпедо РПЛ Футбол России
    Новичок «Торпедо» полузащитник Дамьен Ле Таллек прокомментировал свое возвращение в чемпионат России.

    В 2014–2015 годах Дамьен Ле Таллек выступал за «Мордовию»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В 2014–2015 годах Дамьен Ле Таллек выступал за «Мордовию»

    У Ле Таллека есть российский паспорт, ранее он выступал за «Мордовию».

    «У меня здесь все: семья, дети, жизнь. Зачем мне уезжать?! Всегда думал о возвращении.

    Политическая ситуация? Не смущала, я вне политики. Хочу играть в футбол и быть со своей семьей.

  • «Торпедо» может купить защитника «Риу Аве»
  • Читайте по теме

    • Не могу сказать, я больше русский или француз. Но мне здесь нравится. Страна мне нравится, поэтому и приехал.

    В России мне нравится Москва. Из-за семьи, в первую очередь. Но вообще здесь классно походить по ресторанам, по паркам с ребенком. Город для всего. Все есть», — приводит слова Ле Таллека Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Лестер» оттолкнуться от дна в матче с «МЮ»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Как прошлогодние финалисты Кубка Гагарина ворвутся в сезон?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Тотал меньше в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Чорич — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эшторил — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры