Ле Таллек рассказал, почему не побоялся вернуться в Россию

Новичок «Торпедо» полузащитникпрокомментировал свое возвращение в чемпионат России.

У Ле Таллека есть российский паспорт, ранее он выступал за «Мордовию».

«У меня здесь все: семья, дети, жизнь. Зачем мне уезжать?! Всегда думал о возвращении.

Политическая ситуация? Не смущала, я вне политики. Хочу играть в футбол и быть со своей семьей.

Не могу сказать, я больше русский или француз. Но мне здесь нравится. Страна мне нравится, поэтому и приехал.

В России мне нравится Москва. Из-за семьи, в первую очередь. Но вообще здесь классно походить по ресторанам, по паркам с ребенком. Город для всего. Все есть», — приводит слова Ле Таллека Sport24.