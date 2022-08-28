«Торпедо» может купить защитника «Риу Аве»

Московскоев ближайшее время может подписать защитника «Риу Аве», сообщает Zerozero.pt.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Педру Амарал Фото: record.pt

По данным источника, «Торпедо» уже сделало официальное предложение по Амаралу с подписью президента клуба Ильи Геркуса.

«Автозаводцы» готовы заплатить за 25-летнего португальца 125 тысяч евро.

Если трансфер состоится, «Торпедо» обязуется выплатить всю сумму до 30 сентября.

Амарал выступает за «Риу Аве» с 2019 года. С тех пор он провел за клуб 84 матча, в которых отметился 9 результативными передачами.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после шести сыгранных матчей.