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    Консультант Кокорина: Уверен, что у Саши все получится на Кипре

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    Сергей Колесников, консультант по медицинским вопросам российского нападающего Александра Кокорина, прокомментировал переход игрока из «Фиорентины» в кипрский «Арис».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Кокорин будет выступать за «Арис» на правах аренды до конца сезона.

    «Я уверен, что у Саши все получится на Кипре. Он в хорошей форме, нормально тренировался все это время, правда, не прошел подготовительный период.

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    • Но это все набирается в процессе тренировок, тем более Саша опытный, он все это знает и чувствует, он знает свой организм и мышцы. Если что, подскажем.

    Я думаю, переход — это хорошо, потому что просто так сидеть и не играть досадно, мягко говоря. Сейчас здоровье Сашу не беспокоит», — приводит слова Колесникова «Р-Спорт».

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