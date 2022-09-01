Консультант Кокорина: Уверен, что у Саши все получится на Кипре

, консультант по медицинским вопросам российского нападающего, прокомментировал переход игрока изв кипрский

Кокорин будет выступать за «Арис» на правах аренды до конца сезона.

«Я уверен, что у Саши все получится на Кипре. Он в хорошей форме, нормально тренировался все это время, правда, не прошел подготовительный период.

Но это все набирается в процессе тренировок, тем более Саша опытный, он все это знает и чувствует, он знает свой организм и мышцы. Если что, подскажем.

Я думаю, переход — это хорошо, потому что просто так сидеть и не играть досадно, мягко говоря. Сейчас здоровье Сашу не беспокоит», — приводит слова Колесникова «Р-Спорт».