Консультант Кокорина: Уверен, что у Саши все получится на Кипре

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Кокорин будет выступать за «Арис» на правах аренды до конца сезона.
«Я уверен, что у Саши все получится на Кипре. Он в хорошей форме, нормально тренировался все это время, правда, не прошел подготовительный период.
Но это все набирается в процессе тренировок, тем более Саша опытный, он все это знает и чувствует, он знает свой организм и мышцы. Если что, подскажем.
Я думаю, переход — это хорошо, потому что просто так сидеть и не играть досадно, мягко говоря. Сейчас здоровье Сашу не беспокоит», — приводит слова Колесникова «Р-Спорт».