Колыванов высмеял переход Кокорина в «Арис»

Известный российский специалистподелился мнением о переходе изв кипрский

Кокорин будет выступать за «Арис» на правах аренды до конца сезона.

«Это даже смешно. В последние два года про него можно было даже ничего не говорить и не писать, всё равно не играет. Он выходил на пять минут, две передачи отдаст: одну — своему, одну — чужому (смеется).

Когда‑то это был хороший футболист с прекрасным потенциалом, но после того случая еще повезло, что он с "Сочи" в свое время контракт подписал и выстрелил.

В "Спартаке" уже травмы пошли. Жалко, что он три года провел вне футбола, хотя находился в команде. Ну что там чемпионат Кипра? Если только поехать и просто отдохнуть», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».