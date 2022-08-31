Дест может перейти из «Барселоны» в «Вильярреал»

Защитник «Барселоны»в скором времени может перейти в «Вильярреал», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, «Вильярреал» может арендовать 21-летнего футболиста. «Барселона» готова рассмотреть это предложение, однако окончательное решение остаётсяза Дестом.

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» также хочет видеть Деста в своей команде, однако это может произойти только в том случае, если английский клуб покинет защитник Аарон Ван-Биссака.

Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из амстердамского «Аякса» в 2020 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче испанской Примеры и отдал три результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.