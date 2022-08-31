Президент «Урала» — о первой победе: Когда-то это же должно было произойти

Григорий Иванов Фото: globallookpress.com
Екатеринбургский клуб одержал первую победу в сезоне.
«Мне понравилась игра команды, ребята полностью отдавались, хотели сегодня выиграть — молодцы! Все остальное, спросите у главного тренера.
В чем секрет первой победы в сезоне? Когда-то это же должно было произойти. Мы же все-таки тщательно готовились, тренировались.
Мы будем грести до конца. Получится, как получится, но команда прибавляет», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».
В чемпионате России клуб пока не смог обыграть своих соперников, несмотря на смену главного тренера — Игоря Шалимова на этом посту заменил Виктор Гончаренко.